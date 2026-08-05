Участок трассы М5 «Урал» в Челябинской области досрочно отремонтировали

В Челябинской области на четыре месяца раньше отремонтировали 18 км трассы М5 «Урал» в Ашинском районе у города Сим. На всем протяжении участка специалисты заменили асфальт, устранили пучинообразование, восстановили разметку и частично обновили барьерное ограждение, сообщает пресс-служба филиала ФКУ «Уралуправтодор» в Челябинске.

В прошлом строительном сезоне на объекте было уложено покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см, выполнена замена существующей дорожной одежды, укреплены обочины. В 2026 году заменено более 4 км изношенного ограждения и 437 знаков, нанесена современная разметка из термопластика. Кроме того, на наиболее сложных участках устроено более 12 км шумовых полос.

Виталина Ярховска