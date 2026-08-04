Минфин Нижегородской области привлечет коммерческие займы на 6 млрд рублей

Минфин Нижегородской области объявил аукционы по привлечению 6 млрд руб. коммерческих кредитов, следует из документации на сайте госзакупок. Срок кредитных линий с плавающей процентной ставкой составит один год, отмечается в документах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заемные средства направят на финансирование дефицита областного бюджета, погашение госдолга и пополнение остатков бюджета. Итоги аукционов подведут 13 августа.

Госдолг Нижегородской области на 1 июля превысил 209,9 млрд руб. Коммерческие кредиты в структуре долга составляли 64,5 млрд руб.

Владимир Зубарев