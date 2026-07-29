Промышленное производство выросло на 11% в Курской области

Рост промышленного производства в Курской области в первом полугодии 2026-го по сравнению с аналогичным периодом 2025-го составил 10,9%. На увеличение показателя повлиял рост объема выпуска продукции обрабатывающих производств на 13,3%, а также рост на 28,2% по виду деятельности «обеспечение электроэнергией, газом и паром». Об этом сообщили в Курскстате 29 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По наблюдениям аналитиков, наибольший рост замечен по следующим направлениям производства:

производство готовых металлических изделий — на 99,2%;

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 55,4%;

производство электрического оборудования — на 48%.

В Курской области также увеличился выпуск лекарственных препаратов, сухих бетонных смесей, упаковочных пластмассовых изделий, электродвигателей и аккумуляторов. Производство пищевых продуктов в регионе выросло на 17,2%.

В середине июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что на курском предприятии «Союзтекстиль-СТ» запустили новые линии по выпуску медицинских и гигиенических изделий. Линейка продукции, в частности, расширилась выпуском средств личной гигиены, детских подгузников и влажных салфеток. Общая стоимость проекта составила 1,9 млрд руб., из которых 1,5 млрд — средства Фонда развития промышленности (ФРП), а остальное — субсидии Минпромторга РФ и финансы региона.

Денис Данилов