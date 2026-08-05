В Dubai Duty Free теперь можно расплачиваться криптовалютой

Сеть магазинов Dubai Duty Free начала принимать криптовалюту для оплаты покупок, сообщила пресс-служба правительства Дубая. Пользователи смогут расплачиваться через криптоплатформу Crypto.com в международных аэропортах Дубая (DXB) и Аль-Мактум (AMIA), а также онлайн.

Отдельное соглашение с биржей Crypto.com заключила авиакомпания Emirates. Перевозчик принимает цифровую валюту для оплаты билетов через сайт и мобильное приложение. Однако такая опция доступна только при расчете в национальной валюте ОАЭ — дирхамах.

В декабре 2025 года в аэропортах Норвегии стала возможна оплата биткойном в магазинах Duty Free. Оператором выступила норвежская компания Travel Retail.