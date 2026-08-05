В Грузии россиянина задержали за провоз золотых слитков

Гражданина России задержали в Грузии за незаконный ввоз в страну золотых слитков весом 713,3 г. Об этом сообщили в следственной службе Министерства финансов Грузии.

По данным ведомства, россиянин провез слитки через таможенно-пропускной пункт «Казбеги» на границе двух стран. Стоимость золота оценивается в 143 817 лари (почти $55 тыс.). Против мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении правил провоза товаров через таможенную границу Грузии, совершенном в особо крупном размере. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет, уточняется в пресс-релизе ведомства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Имя задержанного и другие подробности не приводятся. МИД России пока никак не комментировал инцидент.