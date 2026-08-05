РАО подало в суд на театр Надежды Кадышевой «Золотое кольцо»

Российское авторское общество (РАО) потребовало взыскать с театра «Золотое кольцо» 100 тыс. руб. неустойки за нарушение лицензионного соглашения. Учреждение не отчиталось о продажах билетов и исполненных песнях на концертах Кая Метова и Надежды Кадышевой, объяснили ТАСС в организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Учредителем театра выступает сама Надежда Кадышева. В 2005 году «Золотое кольцо» и РАО заключили лицензионное соглашение, по которому театр должен в первые 10 дней после окончания финансового квартала отчитываться о суммах валового сбора от продажи билетов и песнях, которые были исполнены на мероприятиях. За каждый день просрочки начисляется неустойка в 100 руб.

В РАО заявили, что театр не предоставил эти сведения по концертам Кая Метова и Надежды Кадышевой в четвертом квартале 2023 года. Накопленная сумма неустойки составляет 100 тыс. руб. Организация также требует взыскать с «Золотого кольца» 10 тыс. руб. госпошлины.