Суд приостановил работу озерского производителя фальсифицированного масла

Озерский городской суд приостановил на 30 суток деятельность ООО «Велда», специализирующегося на выпуске сливочного и топленого масел. Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, основанием для обращения в суд стали неоднократные нарушения ветеринарно-санитарных правил (ч.1.1. ст. 10.6 КоАП РФ).

Поводом для административного разбирательства послужили результаты июньской проверки, проведенной совместно с прокуратурой. Инспекторы установили, что фактически производственная деятельность на площадке предприятия не велась, а склады сырья и готовой продукции были пусты. Тем не менее в этот же день в системе ФГИС «Меркурий» уполномоченное лицо ООО «Велда» оформило сопроводительные документы на выработку 2,75 тонны сладко-сливочного масла марок «Крестьянское» и «Традиционное».

Ранее, в феврале 2026 года, предприятие уже привлекалось к ответственности за нарушение техрегламентов и ГОСТа. В ходе лабораторных исследований проб масла, отобранных в комбинате школьного питания Республики Карелия в декабре 2025 года, эксперты обнаружили наличие растительных жиров и консервантов. Производитель признал вину в выпуске фальсификата.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что это первая в регионе мера по принудительной приостановке деятельности данного предприятия. С 2023 года компания неоднократно получала предупреждения и штрафовалась за систематические нарушения обязательных требований. Информация о деятельности ООО «Велда» направлена в управления МВД, ФСБ и Роспотребнадзора для принятия мер реагирования.

Евгений Рыженьков