В парламенте Индии потребовали от Цукерберга извинений за удаление поста Моди

Комитет по связи и информационным технологиям парламента Индии потребовал извинений от главы Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга за временное удаление поста премьер-министра страны Нарендры Моди. Об этом сообщил канал News18 со ссылкой на источники.

Помимо извинений господин Цукерберг должен в ближайшие три дня принять меры в отношении сотрудников, ответственных за удаление видеозаписи с участием Нарендры Моди от 23 июля. Иначе в отношении его компании могут приостановить действие режима «безопасной гавани» (Safe Harbour), а также «возбудить дело», уточняют собеседники канала. В парламентском комитете назвали удаление видеозаписи «посягательством на демократию», поскольку публикация отражает голос 1,4 млрд индийцев.

Режим «безопасной гавани» освобождает платформы от ответственности за незаконный контент, загруженный их пользователями. Механизм при этом предполагает обязанность администрации оперативно удалять такой контент при получении жалобы.

23 июля Нарендра Моди опубликовал свое первое селфи-видео в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В нем индийский премьер обратился к молодежи и заверил, что правительство примет более строгие меры против утечек экзаменационных работ. Затем видео ненадолго пропало из аккаунта. Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) объяснила ситуацию технической ошибкой. С мая в стране проходят массовые протесты «поколения Z» после отмены результатов вступительного экзамена в медицинские вузы. Из-за предполагаемой утечки заданий в Telegram результаты 2,28 млн абитуриентов были аннулированы.