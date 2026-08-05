Disney продает долю в A+E Global Media компании Hearst за $1,2 млрд

Корпорация Walt Disney достигла соглашения о продаже своей 50-процентной доли в медиахолдинге A+E Global Media медиаконгломерату Hearst. Сумма сделки оценивается примерно в $1,2 млрд, сообщает The Wall Street Journal. В результате Hearst станет единоличным владельцем таких брендов, как Lifetime и The History Channel.

В официальном заявлении Hearst говорится, что закрытие сделки ожидается в сентябре. После ее завершения A+E Global Media перейдет в полное владение Hearst в составе ее развлекательного подразделения.

A+E Global Media была основана в 1984 году. На сегодняшний день ее контент доступен в более чем 414 млн домохозяйств в 200 странах на 40 языках. В портфель брендов, помимо Lifetime и The History Channel, входят A&E, LMN, FYI и VICE TV.

Екатерина Наумова