Disney продает долю в A+E Global Media компании Hearst за $1,2 млрд
Корпорация Walt Disney достигла соглашения о продаже своей 50-процентной доли в медиахолдинге A+E Global Media медиаконгломерату Hearst. Сумма сделки оценивается примерно в $1,2 млрд, сообщает The Wall Street Journal. В результате Hearst станет единоличным владельцем таких брендов, как Lifetime и The History Channel.
В официальном заявлении Hearst говорится, что закрытие сделки ожидается в сентябре. После ее завершения A+E Global Media перейдет в полное владение Hearst в составе ее развлекательного подразделения.
A+E Global Media была основана в 1984 году. На сегодняшний день ее контент доступен в более чем 414 млн домохозяйств в 200 странах на 40 языках. В портфель брендов, помимо Lifetime и The History Channel, входят A&E, LMN, FYI и VICE TV.
В конце ноября 2025 года «Трансмашхолдинг» отказался выкупать у «Росатома» 49% акций ГК «Дело», сославшись на разногласия по оценке стоимости активов. Это произошло после того, как в декабре 2024 года «Росатом», «Трансмашхолдинг» и основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев договорились о консолидации логистических активов и создании совместной компании.
В январе 2026 года Сергей Шишкарев допустил возможность возобновления переговоров с «Трансмашхолдингом» и «Росатомом» о форматах совместной работы. 6 февраля 2026 года он подал в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 49% доли в управляющей компании «Дело», принадлежащих госкорпорации «Росатом», а также ходатайство о выкупе 1% УК «Дело» у структуры «Трансмашхолдинга».
20 февраля 2026 года «Росатом» направил Сергею Шишкареву оферту о продаже своей доли в ГК «Дело» в рамках механизма «корпоративной рулетки», оценив 49% акций в 74 млрд руб. Сергей Шишкарев посчитал это предложение рыночным и адекватным. Однако 26 июня 2026 года он сообщил, что не будет выкупать 49% группы у «Росатома».