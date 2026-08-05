Ректор вышел из роли

Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа. В короткой беседе с “Ъ FM” он уточнил, что решил уйти с должности по собственному желанию. При этом он добавил, что у него «есть планы на будущее». Позднее источники «Ведомостей» сообщили, что МВД проводит проверку в отношении бывшего ректора на причастность «к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению зарплаты». Как восприняли уход Заславского в театральном сообществе? И чем запомнится его руководство ГИТИСом?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Журналист, преподаватель, филолог, театрал. Григорий Заславский — классический московский интеллигент, видный представитель культурного сообщества столицы. Он руководил театральным институтом чуть меньше 10 лет. Заславский возглавил ГИТИС в 2016-м году. Видимо, этот период его жизни завершился. 4 августа заявление Заславского с просьбой освободить от занимаемой должности по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова. Теперь у вуза будет новый руководитель. Исполняющим обязанности ректора станет главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Уход Заславского знаменует конец эпохи в современной истории ГИТИСа, рассуждает театральный критик Павел Руднев:

«Мне кажется, это довольно странное решение. Пожалуй, самое впечатляющее, что было сделано за эти годы, — невероятно насыщенная работа издательского отдела ГИТИСа. Книги, которые выходили там последние 10 лет, серьезно пополнили корпус театроведческой литературы. Уже одно это делает такое решение неожиданным.

Кроме того, за эти годы было много успехов на режиссерском факультете, появлялись яркие дипломные спектакли. Конечно, отдельно стоит курс Олега Кудряшова. Понятно, что во многом это заслуга мастеров, но именно такие проекты формируют репутацию вуза. Спектакли ГИТИСа регулярно входили в топ-10 и топ-20 лучших постановок московского театрального сезона».

До назначения ректором Заславский много лет работал в СМИ, в том числе заведующим отделом культуры в «Независимой газете». Он также преподавал в МГУ и ГИТИСе. У Заславского безупречная профессиональная репутация, рассуждает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:

«Было очевидно, что дело идет к тому, что он напишет заявление и уйдет с поста ректора ГИТИСа. В таких условиях руководить вузом, конечно, крайне сложно. Мы теряем очень эффективного театрального и образовательного менеджера. За 10 лет руководства Григорий Заславский действительно вывел ГИТИС на передовые позиции среди театральных вузов. Сегодня институт ведет очень разностороннюю деятельность, регулярно оказывается в центре профессиональной повестки, проводит множество мероприятий по всей стране».

При Заславском ГИТИС учредил Фонд поддержки и развития театрального образования. В вузе также запустили программу по сопровождению творческих коллективов из числа выпускников. Судьба этих проектов теперь под вопросом, отметил в беседе с “Ъ FM” театральный режиссер Иосиф Райхельгауз:

«Это очередной удар по российскому театру. Последние годы он и без того переживает тяжелые времена, а теперь, на мой взгляд, ситуация стала еще хуже. Лучшие режиссеры, драматурги и многие выдающиеся представители русского театра, который прославлял страну на весь мир, лишились возможности работать. Теперь к ним добавился и Заславский. Но русский театр переживал и более тяжелые времена. Это огромное национальное богатство, и я уверен, что он переживет и этот период».

В середине июля РЕН ТВ сообщал, что у супруги Заславского якобы есть недвижимость в Черногории, которая не упоминается в декларации. Кроме того, телеканал утверждал, что теперь уже бывший ректор трудоустроил в ГИТИС своих детей, не уведомив об этом Минкульт. Официально о предъявлении обвинений Заславскому не сообщалось.

Леонид Пастернак