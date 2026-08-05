В Москве мужчину задержали за разбитый плафон на станции метро «Белорусская»
Житель Подмосковья разбил плафон на станции метро «Белорусская». Его задержали спустя несколько часов на Таганской улице, сообщила пресс-служба столичного МВД.
«Мужчина, находясь на платформе, умышленно нанес удар ногой по осветительному устройству. В результате противоправных действий плафон упал и разбился»,— указано в сообщении. На допросе он объяснил, что ударил по плафону, потому что «вспылил».
Задержанного отпустили под обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК).
В январе 2026 года сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двух подозреваемых по делам о вандализме, один из которых разбил стекла на автобусной остановке, а другой — в метро. Инцидент в метро произошел вечером 26 декабря 2025 года на станции «Удельная», когда неизвестный выбил стекло входной двери в вестибюль.
Ранее, с октября 2024 года по август 2025 года, в московском метро действовала группа граффитчиков, разрисовывавших вагоны. Ущерб от их действий оценили более чем в 1 млн рублей. В августе 2025 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что за первые шесть месяцев 2025 года полиция привлекла 14 человек по статье о вандализме, всего было возбуждено 64 уголовных дела.