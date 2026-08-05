В Москве мужчину задержали за разбитый плафон на станции метро «Белорусская»

Житель Подмосковья разбил плафон на станции метро «Белорусская». Его задержали спустя несколько часов на Таганской улице, сообщила пресс-служба столичного МВД.

«Мужчина, находясь на платформе, умышленно нанес удар ногой по осветительному устройству. В результате противоправных действий плафон упал и разбился»,— указано в сообщении. На допросе он объяснил, что ударил по плафону, потому что «вспылил».

Задержанного отпустили под обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК).