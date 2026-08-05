В штате Вашингтон задержали возможного виновника лесных пожаров

Власти штата Вашингтон сообщили о задержании подозреваемого в поджоге, спровоцировавшем масштабные лесные пожары в регионе. По данным полиции штата, 37-летний Аарон Фариначчи связан еще как минимум с двумя поджогами в прошлом году.

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Как сообщает AP, опрошенные полицией свидетели утверждают, что видели обвиняемого рядом с местом, где позже вспыхнул лес. При задержании у Фариначчи изъяли спички и зажигалку. Ранее мужчина отсидел около десяти лет в тюрьме за убийство своего отца в 2010 году.

Из-за масштабных лесных пожаров в восточной части Вашингтона в районе города Спокан уже были эвакуированы 65 тыс. человек. Огонь выжег более 1460 га лесов, уничтожены около 700 строений. В тушении пожаров задействованы более 900 пожарных.

Алена Миклашевская