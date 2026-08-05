Главное на рынке недвижимости к утру 5 августа

Закрыта сделка по аренде 9,1 тыс. кв. м площадей в производственно-складском комплексе (ПСК) «Белые Столбы» в подмосковном Домодедове. Там разместит свои мощности крупный российский производитель медицинской, лабораторной и корпусной мебели, сообщила пресс-служба компании «Инвест7», которая выступила брокером сделки. Около половины помещений отведут под производство, оставшиеся площади используют для хранения готовой продукции.

Торги по продаже участка площадью 51 га в подмосковном Домодедове признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок, сообщил организатор Российский аукционный дом (РАД). Начальная стоимость составляла 4,5 млрд руб. Для участия требовалось внести задаток в 450 млн руб. Участок принадлежит ЗПИФ «Олимпийский», однако актив может быть связан с AVA Group через структуры холдинга. Площадку можно использовать для жилищного строительства. По оценкам аналитиков, на ней есть возможность построить около 1–1,3 млн кв. м недвижимости. Для реализации такого проекта может потребоваться 150–200 млрд руб.

Девелопер «Основа» приобрел два участка площадью более 5 га в промышленной зоне «Свиблово» в Москве. Площадки на Кольской улице (владения 12 и 14) находятся на балансе компаний «Строймехсервис» и «Итрансэкспедиция», которые купила «Основа». Сделку закрыли еще в декабре 2025 года, сообщил «РИА Недвижимость» представитель девелопера. Сейчас компания изучает различные варианты использования площадок. Ранее участки входили в отмененный проект комплексного развития территорий общей площадью 24,4 гектара. Там планировали построить общественные и жилые объекты площадью более 265,8 тыс. кв. м., из которых 187 тыс. кв. м — жилая недвижимость.

Глава Минторговли Казахстана Арман Шаккалиев заявил, что ведомство не получало официального обращения от Wildberries о строительстве складов. Компания уже арендует 46 тыс. кв. м, а также строит объекты в Астане и Алматы площадью 260 тыс. кв. м, их введут в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Источники «Ъ» сообщали, что из-за регулярных атак БПЛА на склады Wildberries в России RWB начал искать вакантные складские помещения в Казахстане, компания готова занять весь существующий в стране свободный объем. Замглавы МИД России Михаил Галузин в ответ на вопрос о возможности размещения складов WB и Ozon в Казахстане заявлял, что вопрос интеграции маркетплейсов остается частью экономической повестки двух стран, «работа на этом направлении продолжается».

В московском районе Печатники выставили на торги три земельных участка общей площадью 13 га, указывается в документации по лоту на инвестпортале Москвы. Их можно использовать для строительства почти 215 тыс. кв. м недвижимости. На продажу выставлены компании РТЛ-1 (начальная цена — 138,5 млн руб.), РТЛ-2 (140 млн руб.) и РТЛ-3 (533,7 млн руб.), принадлежащие ОЭЗ «Технополис Москва». Компании арендуют в районе Пехорской улицы два участка площадью 2 га и один — площадью 9,3 га.