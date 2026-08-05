Умер бывший директор «Казахфильма» Ардак Амиркулов

Бывший директор киностудии «Казахфильм» Ардак Амиркулов скончался в возрасте 70 лет, сообщила пресс-служба Минкультуры и информации Казахстана. Он был первым казахстанским режиссером, чей фильм номинировали на премию «Оскар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минкультуры и информации Казахстана Фото: пресс-служба Минкультуры и информации Казахстана

Ведомство выразило соболезнования родственникам и друзьям Ардака Амиркулова. «Как талантливый режиссер, квалифицированный педагог и наставник, он способствовал формированию нескольких поколений кинематографистов»,— указано в сообщении.

Режиссер родился в 1955 году. В 1988 году окончил ВГИК. Возглавлял киностудию «Казахфильм» с 1992 по 2002 год. Снял пять фильмов: «Абай», «1997. Записи Рустема с картинками», «Прощай, Гульсары!», «В безмолвии» и «Гибель Отрара». Сценарий к последнему написали Алексей Герман и Светлана Кармалита. В 1991 году картину номинировали на «Оскар».