Горнолыжные трассы повреждены на Эльбрусе после схода селя
Горнолыжные трассы и технические дороги были повреждены после схода селя (бурного грязекаменного потока) с Эльбруса, сообщает институт развития Кавказ.РФ. Вода хлынула под станцией «Мир» и спустилась на Азау.
«Никто из сотрудников курорта и туристов не пострадал. Все сети и оборудование канатных дорог без повреждений»,— заявил центр в Telegram.
Канатная дорога работает в штатном режиме: открыты станции Азау — Кругозор — Мир, а также запущена еще одна в восточном секторе EL3, EL6. Однако администрация курорта призвала туристов воздержаться от прогулок по экотропам в районе схода селя до проведения полного обследования поврежденных участков.
Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии открыл горнолыжный сезон 2025–2026 годов 1 ноября, первым в России, привлекая до 7000 гостей ежедневно в новогодние праздники. За длинные выходные в начале декабря 2025 года курорт посетили более 18 тысяч человек. В это время министр экономического развития РФ Максим Решетников вместе с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым запустили новую зону катания в восточном секторе Эльбруса.
Новые канатные дороги «Баштала» и «Чиран» производства Doppelmayr, открытые в восточном секторе горы, увеличили общую протяженность трасс до более чем 21 км, включая 5,2 км трасс черного и красного уровня. Эти канатные дороги могут перевозить до 2400 человек в час. Также на высоте 3900 метров завершается строительство альпинистского городка на 68 человек и современного пятиэтажного сервисного центра.
В сентябре 2025 года прокурор Эльбрусского района обращался в суд с иском о взыскании морального вреда с «МКД Эльбрус» в пользу сына погибшего в аварии на канатной дороге на Эльбрусе. В сентябре 2025 года канатная дорога на станции «Мир» и маятниковая канатная дорога 1970 года постройки были закрыты до завершения следственных мероприятий после того, как в результате аварии погиб один человек, а число пострадавших достигло девяти.