В Татарстане за полугодие закрылось почти вдвое больше компаний, чем открылось

В Татарстане в первом полугодии 2026 года число закрытых коммерческих организаций почти вдвое превысило количество вновь созданных: закрылись 3,35 тыс. компаний, зарегистрировано — 1,87 тыс. Об этом свидетельствуют данные ФНС, проанализированные аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане закрылось почти вдвое больше компаний, чем открылось

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Татарстане закрылось почти вдвое больше компаний, чем открылось

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В целом по регионам Приволжского федерального округа число ликвидированных организаций в 2,2 раза превысило количество новых, что выше среднего показателя по России в 1,78 раза. Наиболее значительная убыль бизнеса среди регионов ПФО зафиксирована в Самарской области и Нижегородской области.

Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Унесенные ставкой».

Анар Зейналов