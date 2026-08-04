Унесенные ставкой

В первом полугодии 2026 года в регионах Приволжского федерального округа число ликвидированных коммерческих организаций в 2,2 раза превысило количество вновь созданных, в среднем по России этот показатель составил 1,78 раза. Наиболее заметная убыль бизнеса зафиксирована в Самарской области. В Татарстане за шесть месяцев прекратили деятельность 3,35 тыс. компаний, зарегистрировано новых 1,87 тыс. Эксперты объясняют ситуацию высокой стоимостью заемного капитала и слабым потребительским спросом, на фоне чего предприниматели чаще откладывают запуск проектов или выбирают другие формы ведения бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число закрытых компаний в ПФО в I полугодии 2026 года вдвое превысило число новых

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Число закрытых компаний в ПФО в I полугодии 2026 года вдвое превысило число новых

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В регионах Приволжского федерального округа в первом полугодии 2026 года число ликвидированных коммерческих организаций в 2,2 раза превысило количество вновь созданных — это выше среднего показателя по России 1,78 раза. Об этом свидетельствуют данные ФНС, проанализированные аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza.

С начала года в Республике Татарстан зарегистрировано 1,87 тыс. новых коммерческих организаций, закрыто — 3,35 тыс., убыль составила 1,48 тыс. В Чувашской Республике открыто 237 компаний, закрыто — 827, убыль — 590. В Кировской области создано 320 предприятий, ликвидировано — 1,15 тыс., убыль — 830. В Республике Марий Эл открыто 126 компаний, закрыто — 345, убыль — 219.

Среди регионов ПФО наиболее значительная убыль бизнеса в Самарской области — минус 1,87 тыс. предприятий. В Нижегородской области минус 1,54 тыс., в Башкортостане — минус 962, в Пермском крае — минус 858, в Саратовской области — минус 708, в Ульяновской области — минус 556, в Оренбургской — минус 541, в Удмуртской Республике — минус 393, в Пензенской области — минус 382.

В целом по России в первом полугодии 2026 года количество зарегистрированных коммерческих предприятий сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 24%, до 66,7 тыс. — это рекордно низкий показатель за последние 17 лет. Закрытых компаний было меньше на 9% - 118,7 тыс. В результате общее число ликвидаций бизнеса превысило число вновь открываемых компаний на 44%. Количество действующих коммерческих предприятий в России уменьшилось на 2,1% и по состоянию на 1 июля 2026 года составило 2,5 млн. Прирост бизнеса фиксировался только в пяти регионах страны — Дагестане, Калмыкии, Чечне, Херсонской области и Чукотском автономном округе.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отмечает, что рекордное падение числа новых компаний происходит при изменении структуры закрытий. «Снижение числа новых компаний до минимума с 2010 года свидетельствует о спаде предпринимательской активности. Структура закрытий в первом полугодии 2026 года также заметно изменилась. Все больше предпринимателей по собственной инициативе завершают деятельность через упрощенную процедуру, предусмотренную для субъектов МСП», – отметила Елена Трубникова. Число таких закрытий выросло в три раза, до 47,4 тыс., и составило 40% всех ликвидаций.

Ведущий юрисконсульт представительства «Юрэнергоконсалт» Ольга Зайцева сообщила «Ъ Волга-Урал», что во втором квартале 2026 года российский бизнес впервые за долгое время просел не только по числу открытий, но и по качеству новых компаний.

«Ключевую роль сыграла дороговизна заемного капитала, слабый спрос на потребительском рынке и высокие экономические риски в условиях неопределенности сроков восстановления экономического роста. Предприниматели реже создают отдельные юрлица, чаще откладывают запуск, уходят в ИП или самозанятость, а часть проектов просто не доживает до регистрации юрлица», – заявила эксперт.

Ситуация в ПФО, по ее оценке, выглядит хуже, чем по стране в целом, из-за совпадения нескольких факторов: высокой доли капиталоемких отраслей, чувствительных к ставке и издержкам, а также масштабной очистки реестра юрлиц налоговыми органами. По мнению эксперта, в округе закрытия труднее компенсировать новыми регистрациями, поэтому отрицательная динамика выглядит глубже. При этом диверсифицированная экономика ПФО, в которой нет однозначно преобладающего сектора, обеспечивает высокий уровень устойчивости. Эксперт отмечает, что, хотя значительная часть экспортоориентированных отраслей сталкивается с трудностями, в целом ситуация в ПФО оценивается как благополучная, а негативная динамика скорее указывает на замедление темпов регистрации новых юридических лиц.

Влас Северин