Прошла встреча врио главы Удмуртии с председателем Госсовета республики

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова провела встречу с председателем Госсовета республики Владимиром Невоструевым, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона и работу над новыми законодательными инициативами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госсовет Удмуртии Фото: Госсовет Удмуртии

«Работа между законодательной и исполнительной властью направлена, в первую очередь, на решения, принимаемые для строительства социальных объектов, развития инфраструктуры, а в целом это улучшение качества жизни жителей республики и на селе, и в городах. Этот курс на развитие, безусловно, продолжим»,— сказала госпожа Абрамова.

Первое и главное, по ее словам, — поддержка участников СВО и членов их семей. В частности, по программе подготовки госслужащих из числа военнослужащих «СВОй резерв 18» трудоустроено 14 человек.

Вторая важная тема, обозначенная врио главы, — демография и поддержка семей с детьми. С января региональный материнский капитал в 300 тыс. руб. получили 377 семей. Число детей в студенческих семья в Удмуртии за год выросло в три раза после введения выплаты в 150 тыс. руб. беременным студенткам.

«Государственный Совет всегда готов к работе. Мы завершили парламентский год 16 июля. Он был очень активный и насыщенный, деятельность депутатского корпуса была направлена на выполнение тех задач, которые вы обозначили. В первую очередь, это, конечно, меры социальной поддержки наших граждан, особенно СВО и семей бойцов. Год был непростой для бизнеса, изменилась налоговая база, и мы оперативно приняли решение по снижению налоговой нагрузки для наших предпринимателей. В сентябре откроется осенняя сессия Государственного Совета, идет работа по формированию проекта бюджета на трехлетний период и по распределению полномочий между муниципалитетами и органами государственной власти, которую мы должны завершить до конца года»,— сказал господин Невоструев.

Напомним, Ольгу Абрамову назначили врио главы Удмуртии 29 июля, после досрочной отставки Александра Бречалова. Официальное представление Ольги Абрамовой прошло на следующий день, 30 июля. Тогда беспилотники ВСУ ударили по складу Wildberries в Сарапуле — госпожа Абрамова организовала на месте оперштаб. Это привело к задержке мероприятия на несколько часов.

Подробнее о первом дне Ольги Абрамовой в качестве врио главы республики — в материале «Не иначе как взрыв».