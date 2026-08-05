Гибель четверых туристов из Уфы в Пермском крае признали несчастным случаем

Уголовное дело, возбужденное после гибели четверых туристов из Уфы в Пермском крае, прекращено в связи с отсутствием события преступления. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

«Анализ собранных доказательств позволил сделать вывод, что причиной смерти участников туристической группы стал несчастный случай»,— приводит издание цитату представителя ведомства.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце февраля группа туристов из Башкирии выехала на снегоходах из деревни Золотанки на плато Кваркуш в Пермском крае. Они должны были вернуться в деревню 24 февраля, но не вышли на связь. Тела двоих погибших нашли около горы Гроб в 30 км от Золотанки. Тела еще двоих оказались рядом с местом, где обнаружили единственного выжившего. СКР возбудил уголовное дело, расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Майя Иванова