Выживший в горах Пермского края турист из Уфы идет на поправку

Единственный выживший из пятерых уфимских путешественников, потерявшихся на плато Кваркуш в Пермском крае, идет на поправку. Он находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечиться в Республиканской клинической больнице имени Куватова, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце февраля группа туристов из Башкирии выехала на снегоходах из деревни Золотанки на плато Кваркуш в Пермском крае. Они должны были вернуться в деревню еще 24 февраля, но на связь так и не вышли. СКР возбудил уголовное дело, расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Тела двоих погибших нашли около горы Гроб в 30 км от Золотанки. Тела еще двоих оказались рядом с местом, где обнаружили единственного выжившего.

Предположительно, группа не смогла добраться до так называемого Дома Иванова, где можно было переждать непогоду, из-за сильного ветра и мороза, поэтому устроила привал в «диких» условиях. Путники собирались продолжить маршрут, но ни один из пяти снегоходов не завелся, из-за чего двое путешественников отправились в сторону плато, а трое остались на месте привала.

