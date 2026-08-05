В двух городах Удмуртии включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в двух городах и восьми муниципалитетах Удмуртии, включая Сарапул и Сарапульский район. Об этом сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.
Сирены включены в Можге и Сарапуле, а также в Кизнерском, Граховском, Можгинском, Алнашском, Киясовском, Сарапульском, Камбарском и Каракулинском районах.
Ольга Абрамова призвала найти укрытие, избегать открытых пространств, не находиться рядом с окнами. «Не паникуйте, не пытайтесь сбить дрон и подобрать его обломки, ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте БПЛА, позвоните в экстренные службы по номеру 112»,— написала она в Telegram-канале.
С 4:45 мск в аэропорту Ижевска действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Мера, как объяснили в Росавиации, необходима для обеспечения безопасности.
В Удмуртии уже 29 июля 2026 года сообщалось о возобновлении работы складского комплекса «Сарапул» после приостановки приема товаров из-за атаки беспилотников, без пострадавших и разрушений. Также 2 февраля 2026 года в Саратовской области, включая Саратов, были повреждены гражданские объекты в результате налета беспилотников, что привело к приостановке работы нескольких аэропортов, включая Саратовский. Росавиация сообщала о введении ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорту Кирова 21 февраля 2026 года, а также в 10 других аэропортах, включая Ижевск.
Власти Удмуртии 17 февраля 2026 года опровергли сообщения о взрывах беспилотников в Ижевске, однако режим беспилотной опасности был объявлен с 04:00 того же дня. Тогда же в аэропорту Ижевска ввели ограничения на полеты, а в небе над регионом были замечены беспилотники. В Удмуртии 6 января 2026 года в 8:45 был объявлен сигнал «Опасное небо» из-за приближения беспилотника к Ижевску, а глава республики Александр Бречалов рекомендовал жителям не выходить из дома без надобности. Режим беспилотной опасности был введен с 03:30, также с ограничениями на полеты в ижевском аэропорту.