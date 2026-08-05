Площадь лесных пожаров в Якутии достигла 418 тыс. га

За последние сутки на территории Якутии возникло три новых очага горения, а охваченная огнем площадь выросла на 31,4 тыс. га. Общая площадь пожаров с начала пожароопасного сезона составила 418 тыс. га, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Всего ведомство зафиксировало 76 лесных пожаров в 11 районах республики. Площадь активного горения составляет 628,3 га. Возгорания ликвидируют 403 специалиста. При этом угрозы населенным пунктам и экономическим объектам нет, уточняют в ведомстве.

МЧС отмечает, что особое внимание уделяется защите населенного пункта Эйик: там задействовано 135 человек и 17 единиц техники. Вокруг поселка обустроен искусственный огнезащитный барьер (минерализованная полоса). «С одной из сторон надежной естественной преградой служат озера; кромки огня со стороны жилых территорий отработаны»,— добавили в ведомстве.

Якутия — один из самых пожароопасных регионов в России. В 2024 году площадь лесных пожаров превысила 3 млн га, а в 2025 году — снизилась в 19 раз, до 160 тыс. га. В этом году пожароопасный сезон начался 8 мая.