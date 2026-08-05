Американский сенатор заблокировал ускоренное принятие санкций в отношении России

Сенатор-демократ от штата Джорджия Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о введении дополнительных санкций в отношении России, сообщила журналист Punchbowl News Лора Вайс в соцсети X.

По словам источников, Рафаэль Уорнок заблокировал соглашение о сокращении времени дебатов по законопроекту. Сам господин Уорнок говорил, что считает поддержку Украины одним из интересов нацбезопасности США. При этом он выступает против пункта, включенного в законопроект, о расширении полномочий президента Дональда Трампа по введению пошлин.

Одним из авторов законопроекта был сенатор-республиканец Линдси Грэм, который умер 11 июля. Рассмотрение документа в Сенате США началось в день его похорон — 28 июля. На первом процедурном голосовании продвижение законопроекта одобрили 86 сенаторов, на втором — 84. Против проголосовали по 12 сенаторов.