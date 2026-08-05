Американский сенатор заблокировал ускоренное принятие санкций в отношении России
Сенатор-демократ от штата Джорджия Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о введении дополнительных санкций в отношении России, сообщила журналист Punchbowl News Лора Вайс в соцсети X.
По словам источников, Рафаэль Уорнок заблокировал соглашение о сокращении времени дебатов по законопроекту. Сам господин Уорнок говорил, что считает поддержку Украины одним из интересов нацбезопасности США. При этом он выступает против пункта, включенного в законопроект, о расширении полномочий президента Дональда Трампа по введению пошлин.
Одним из авторов законопроекта был сенатор-республиканец Линдси Грэм, который умер 11 июля. Рассмотрение документа в Сенате США началось в день его похорон — 28 июля. На первом процедурном голосовании продвижение законопроекта одобрили 86 сенаторов, на втором — 84. Против проголосовали по 12 сенаторов.
Президент США Дональд Трамп 30 июля 2026 года заявил, что Палате представителей не обязательно досрочно возвращаться с летних каникул для рассмотрения законопроекта о санкциях против России и Ирана, отметив, что хотел бы увидеть в документе не только санкции, но и торговые пошлины против Ирана, что являлось желанием покойного Линдси Грэма. Группа американских сенаторов, включая республиканца Линдси Грэма, еще 10 июля 2026 года заявила о согласовании с администрацией Дональда Трампа нового законопроекта об антироссийских санкциях. В документе предполагалось введение ограничений в отношении лиц, которые закупают нефть и природный газ у России.
Согласно проекту законопроекта, президент США получает право вводить стопроцентные пошлины на импорт из стран, закупающих у России нефть, уран и природный газ, а также если эти страны помогают обходить санкции. Также документ дает право ввести тариф в размере 500% на импорт из РФ и продлевает действие закона о санкциях против Ирана до 2031 года. Он также предусматривает вторичные санкции для компаний не из США, которые ведут бизнес с Ираном.