Reuters: США готовят запрет на ввоз китайского оборудования для дата-центров
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект запрета на импорт в США некоторого китайского оборудования для центров обработки данных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.
По словам собеседников агентства, в частности, мера коснется новых китайских оптических трансиверов. Американские власти стремятся таким образом защитить инфраструктуру, лежащую в основе ИИ, от кражи данных и установки вредоносного ПО, отметили источники. Проект запрета разрабатывает Федеральная комиссия США по связи. Чиновники надеются выпустить его уже в этом году. Собеседники Reuters при этом подчеркнули, что комиссия может изменить или отложить это ограничение при необходимости.
Посольство КНР в Вашингтоне в комментарии для Reuters призвало США «прислушаться к рациональным голосам деловых кругов» и «прекратить очернять китайские компании». Там также пообещали принять «все необходимые меры» в ответ на действия, наносящие ущерб интересам Китая.
Как отмечается в публикации, введение запрета может ударить по китайской компании Zhongji Innolight, одному из крупнейших продавцов трансиверов. Запрет также может повысить издержки для американских облачных компаний, вынудив их перейти на продукцию других производителей, включая американские Coherent и Lumentum.
В апреле 2026 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) уже рассматривала возможность запретить трём крупным китайским телекоммуникационным компаниям — China Mobile, China Telecom и China Unicom — использовать их центры обработки данных на территории страны. Комиссия также обсуждала запрет американским и другим операторам связи, работающим в США, подключаться к их мощностям, и планировала ввести запрет на тестирование китайскими лабораториями электронных устройств для использования в США.
Эти меры являются частью более широкой политики США по ограничению доступа Китая к передовым технологиям, особенно в сфере искусственного интеллекта. В июле 2026 года власти США изучали способы ограничения использования китайских моделей ИИ в американских компаниях, а в некоторых государственных ведомствах США уже запретили их использование. Ранее, в ноябре 2025 года, Amazon и Microsoft поддержали законопроект, предусматривающий дальнейшее ограничение экспорта чипов Nvidia в Китай, отмечая, что производители чипов должны удовлетворить внутренний спрос в США до экспорта в страны с ограничениями.
Политика США по ограничению доступа Китая к технологиям активно применялась и в предыдущие годы. Например, в 2025 году администрация Дональда Трампа отозвала разрешения у южнокорейских компаний Samsung, SK Hynix и американской Intel на ввоз американских технологий в Китай, необходимых для производства чипов.