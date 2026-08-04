Reuters: США готовят запрет на ввоз китайского оборудования для дата-центров

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект запрета на импорт в США некоторого китайского оборудования для центров обработки данных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

По словам собеседников агентства, в частности, мера коснется новых китайских оптических трансиверов. Американские власти стремятся таким образом защитить инфраструктуру, лежащую в основе ИИ, от кражи данных и установки вредоносного ПО, отметили источники. Проект запрета разрабатывает Федеральная комиссия США по связи. Чиновники надеются выпустить его уже в этом году. Собеседники Reuters при этом подчеркнули, что комиссия может изменить или отложить это ограничение при необходимости.

Посольство КНР в Вашингтоне в комментарии для Reuters призвало США «прислушаться к рациональным голосам деловых кругов» и «прекратить очернять китайские компании». Там также пообещали принять «все необходимые меры» в ответ на действия, наносящие ущерб интересам Китая.

Как отмечается в публикации, введение запрета может ударить по китайской компании Zhongji Innolight, одному из крупнейших продавцов трансиверов. Запрет также может повысить издержки для американских облачных компаний, вынудив их перейти на продукцию других производителей, включая американские Coherent и Lumentum.