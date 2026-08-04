В Самаре руководство ТЦ «Аврора» оштрафовали за концерты на крыше

Руководство самарского торгового центра «Аврора» привлечено к административной ответственности за нарушения при проведении культурно-массовых мероприятий на крыше торгового центра. Виновников оштрафовали. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что руководство ТЦ не в полной мере обеспечило безопасность посетителей на крыше «Авроры».

В связи с этим в отношении организации-собственника и ее директора были возбуждены административные дела, в том числе, по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

В 2026 году в Самарской области из-за требований безопасности были отменены «ВолгаФест», Грушинский фестиваль, проект Stereoleto, фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь» и форум «иВолга». Жители Самарской области обратили внимание на то, что, несмотря на ограничения, на крыше ТЦ «Аврора» запланирован ряд концертов. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения безопасности, после чего крышу торгового центра закрыли для концертов.

Георгий Портнов