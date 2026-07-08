В Самаре крышу ТЦ «Аврора» закрыли для концертов
Концерты и другие досуговые мероприятия больше не будут проводиться на крыше самарского ТЦ «Аврора». Решение приняла администрация торгового центра после прокурорского вмешательства. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Надзорное ведомство провело проверку и пришло к выводу, что арендодатель не соблюдает требования безопасности. В отношении фирмы-собственника и ее руководителя возбудили административные дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
В 2026 году в Самарской области из-за требований безопасности отменены «ВолгаФест», Грушинский фестиваль, проект Stereoleto, фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь» и форум «иВолга».