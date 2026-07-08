В Самаре крышу ТЦ «Аврора» закрыли для концертов

Концерты и другие досуговые мероприятия больше не будут проводиться на крыше самарского ТЦ «Аврора». Решение приняла администрация торгового центра после прокурорского вмешательства. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку и пришло к выводу, что арендодатель не соблюдает требования безопасности. В отношении фирмы-собственника и ее руководителя возбудили административные дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В 2026 году в Самарской области из-за требований безопасности отменены «ВолгаФест», Грушинский фестиваль, проект Stereoleto, фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь» и форум «иВолга».

Георгий Портнов