Индийское судно затонуло вблизи вод Омана
Снаряд попал по индийскому механизированному парусному судну Faize Noore Oliya вблизи участка моря, принадлежащего Оману. Оно затонуло, сообщила министр судоходства Индии Сарвананда Соновал.
На борту находились 14 человек. Все они спасены — береговая охрана Йемена доставила их в порт Моха. «Индия решительно осуждает это неспровоцированное нападение на беззащитное механизированное парусное судно»,— добавила госпожа Соновал. Кто запустил снаряд, не уточняется.
Инциденты с коммерческими судами в регионе вызывают серьёзную тревогу, что призвало Индию к немедленной деэскалации напряженности и завершению переговоров в поисках дипломатического решения в июле 2026 года. Ранее, 14 июня 2026 года, индийское судно Virat 1 уже тонуло у побережья Омана из-за отказа двигателя, но тогда весь экипаж был спасён. В июле 2026 года также сообщалось о пропаже гражданина Индии после нападения на коммерческое судно GFS Galaxy у берегов Омана, в результате которого судно получило серьёзные повреждения.
В целом, судоходство в Красном море и Индийском океане столкнулось с проблемами безопасности после того, как поддерживаемые Ираном хуситы из Йемена объявили военно-морскую блокаду Саудовской Аравии. Это может негативно повлиять на мировой рынок нефтеперевозок, поскольку в 2024 году Саудовская Аравия экспортировала сырую нефть на 187 млрд долларов, а Индия была одним из крупнейших покупателей.
Йеменские хуситы контролируют северный Йемен, включая территорию вдоль Баб-эль-Мандебского пролива в южной части Красного моря, через который проходит 7% мирового морского трафика. Эти действия хуситов рассматриваются как потенциальный рычаг давления Ирана в противостоянии с США, а также для создания потрясений на мировых энергетических рынках.