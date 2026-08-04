Индийское судно затонуло вблизи вод Омана

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инциденты с коммерческими судами в регионе вызывают серьёзную тревогу, что призвало Индию к немедленной деэскалации напряженности и завершению переговоров в поисках дипломатического решения в июле 2026 года. Ранее, 14 июня 2026 года, индийское судно Virat 1 уже тонуло у побережья Омана из-за отказа двигателя, но тогда весь экипаж был спасён. В июле 2026 года также сообщалось о пропаже гражданина Индии после нападения на коммерческое судно GFS Galaxy у берегов Омана, в результате которого судно получило серьёзные повреждения.

В целом, судоходство в Красном море и Индийском океане столкнулось с проблемами безопасности после того, как поддерживаемые Ираном хуситы из Йемена объявили военно-морскую блокаду Саудовской Аравии. Это может негативно повлиять на мировой рынок нефтеперевозок, поскольку в 2024 году Саудовская Аравия экспортировала сырую нефть на 187 млрд долларов, а Индия была одним из крупнейших покупателей.

Йеменские хуситы контролируют северный Йемен, включая территорию вдоль Баб-эль-Мандебского пролива в южной части Красного моря, через который проходит 7% мирового морского трафика. Эти действия хуситов рассматриваются как потенциальный рычаг давления Ирана в противостоянии с США, а также для создания потрясений на мировых энергетических рынках.