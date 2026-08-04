В России разработали ГОСТ на отношения работодателя с сотрудниками. Согласно ему, руководители должны «поощрять, а не принуждать к труду». Кроме того, им рекомендуется ставить четкие задачи, давать обратную связь и вовлекать в процесс принятия решений.

“Ъ FM” поговорил с топ-менеджерами и управленцами и узнал, готовы ли они соблюдать такие стандарты в отношениях с сотрудниками.

Инвестбанкир Евгений Коган: «Мне кажется, что это просто неписанные правила, настолько понятные и банальные. Сегодня я проводил переговоры с моими управляющими. Есть очень неплохой управляющий, который отлично работает, я им очень доволен, но он хочет чуть больше денег. Это нормальная ситуация. У каждого свои интересы. Ну а дальше мы просто садимся спокойно и обсуждаем, что выгодно ему, что — мне. Надо находить консенсус и компромиссы, чтобы человек чувствовал себя комфортнее, у него была перспектива».

Ресторатор Александр Сысоев: «У меня есть друзья, которые довольно жестко управляют своим бизнесом. Здесь разные стратегии, нет понятия стандарта. Есть люди, которым нравится, когда им ставят рамки и активно подталкивают, потому что они склонны лениться. Я верю в другую модель и всегда стараюсь работать с сотрудниками мягко, дипломатично. В качестве поощрения, наверное, может быть какой-то микс. То есть если человек прыгнул выше своей головы, то его ждет и признание внутри коллектива, и личная беседа. Если его действия действительно привели к увеличению прибыли или сокращению издержек, то можно с ним и поделиться, чтобы он и дальше искал решения, которые помогают бизнесу быть более эффективным».

Генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков: «ГОСТ на правильные трудовые отношения это неожиданно. Я соглашусь со всем хорошим против всего плохого, но в жизни, как правило, все сложнее. Такие стандарты — это некая ось, а мое поведение — асимптота, которая постоянно пытается к ней приблизиться, но никогда с ней не пересекается. ГОСТ, наверное, отражает веяние времени. Поскольку мы в ситуации колоссального кадрового дефицита, у человека есть выбор: он совершенно спокойно разворачивается и уходит. Но очень часто мы сталкиваемся с чисто бюджетными ограничениями. Единственные издержки, которые вы можете по факту контролировать, — это фонд оплаты труда. В общем, ГОСТ — вещь добровольная, до тех пор, пока вы не наносите какой-то существенный вред. Боюсь думать, какие ГОСТы еще можно придумать. Мне кажется, семейная жизнь как-то не охвачена».