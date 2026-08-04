«Единая Россия» выступила против налоговых доначислений за использование льгот

Партия «Единая Россия» выступила против налоговых доначислений за законное использование льгот. Как заявил ТАСС член генсовета партии Александр Калинин, бизнес имеет право применять несколько преференциальных режимов одновременно, если это прямо не запрещено законом. Господин Калинин считает, что созданные условия для инвестиций не могут пересматриваться задним числом.

По словам Александра Калинина, двойное толкование норм и неожиданные проверки спустя годы создают неопределенность и подрывают доверие к механизмам господдержки. «Единая Россия» настаивает на предсказуемом администрировании, где предприниматели заранее знают требования государства, заявил господин Калинин. Это позволяет бизнесменам, отметил он, планировать деятельность без риска внезапных финансовых санкций.

При подготовке обновленной народной программы в партию поступают инициативы от бизнеса по снижению административной нагрузки. Эти предложения планируют проработать совместно с профильными ведомствами и предпринимательским сообществом. Конечная цель, как заявил Калинин, — создание устойчивой системы, которая обеспечит компаниям возможность развиваться и инвестировать.