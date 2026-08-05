Число самозанятых в Москве превысило 2,4 млн человек
По данным на 1 июля 2026 года, количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице превысило 2,4 млн, что составляет 14% от всех зарегистрированных в России самозанятых. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Мария Багреева.
За первое полугодие в городе зарегистрировались 156 тыс. новых плательщиков. Власти отмечают, что этот налоговый режим становится для жителей удобным инструментом ведения бизнеса, позволяя самостоятельно планировать график и монетизировать свои навыки. Наиболее популярные сферы — пассажирские и грузовые перевозки, доставка, аренда жилья, реклама и маркетинг.
Самозанятые столицы за январь–июнь 2026 года выдали клиентам 122,7 млн чеков, средний размер которых на конец марта составил 2 852 руб. В бюджет Москвы за полугодие они перечислили более 10,6 млрд руб. — на 7% больше, чем годом ранее. За все время действия режима в городскую казну поступило свыше 70 млрд руб. налога на профессиональный доход.
К 1 апреля 2026 года количество плательщиков налога на профессиональный доход в Москве составляло более 2,34 млн человек, что было на 79 тысяч больше, чем в начале года. Общее число самозанятых в России к 30 июня 2026 года достигло 16,8 млн человек, увеличившись более чем на 3 млн за год.
По итогам 2025 года число самозанятых в Москве увеличилось на 20%, или на 354 тысячи человек, достигнув 2,26 млн к январю 2026 года. Наиболее популярными видами деятельности среди самозанятых в столице являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, а также реклама и маркетинг.
За первый квартал 2026 года налоговые поступления от самозанятых в бюджет Москвы превысили 5 млрд рублей, что почти на 6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. За весь период действия специального налогового режима в городскую казну поступило около 65 млрд рублей налога на профессиональный доход.