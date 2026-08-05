Число самозанятых в Москве превысило 2,4 млн человек

По данным на 1 июля 2026 года, количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице превысило 2,4 млн, что составляет 14% от всех зарегистрированных в России самозанятых. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Мария Багреева.

За первое полугодие в городе зарегистрировались 156 тыс. новых плательщиков. Власти отмечают, что этот налоговый режим становится для жителей удобным инструментом ведения бизнеса, позволяя самостоятельно планировать график и монетизировать свои навыки. Наиболее популярные сферы — пассажирские и грузовые перевозки, доставка, аренда жилья, реклама и маркетинг.

Самозанятые столицы за январь–июнь 2026 года выдали клиентам 122,7 млн чеков, средний размер которых на конец марта составил 2 852 руб. В бюджет Москвы за полугодие они перечислили более 10,6 млрд руб. — на 7% больше, чем годом ранее. За все время действия режима в городскую казну поступило свыше 70 млрд руб. налога на профессиональный доход.