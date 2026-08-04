Социальное без гарантий

Партия «Справедливая Россия» презентовала 4 августа пакет предвыборных инициатив, посвященных увеличению трудовых и пенсионных доходов граждан. Эту тему эсеры считают своей «коронной», однако «протестной» социальной повестке уделяют внимание все оппозиционные партии, напоминают эксперты. При этом, по их мнению, электоральный эффект от «позитивной социалки» может извлекать только партия власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В пресс-конференции, посвященной доходам граждан и предвыборным партийным инициативам на эту тему, приняли участие сразу шесть депутатов Госдумы во главе с лидером «Справедливой России» (СР) Сергеем Мироновым и вице-спикером Александром Бабаковым. Партийцы рассуждали о текущих проблемах с оплатой труда и расчетом пенсий и предлагали самые разнообразные инициативы по их решению.

Так, Сергей Миронов перечислил базовые требования СР, в том числе об увеличении МРОТ до 60 тыс. руб. и о «тринадцатой зарплате», Андрей Кузнецов напомнил о партийной идее «тринадцатой пенсии», Марина Ким — о «материнской зарплате» и «мамином ОКВЭД» с пониженными налоговыми ставками для предпринимательниц с малолетними детьми.

Обобщил инициативы однопартийцев Александр Бабаков.

По словам Александра Бабакова, в России назрела необходимость перехода к новой экономической модели, где социальная сфера не будет финансироваться по остаточному принципу, а «станет целью экономического развития».

«Дешевым трудом никакой технологический суверенитет достигнут быть не может, поэтому мы должны говорить не просто о высоких зарплатах, а о зарплатах, адекватных тем целям, которые ставит президент»,— подчеркнул вице-спикер.

СР традиционно уделяет социальным проблемам особое внимание, но этой темой сейчас активно занимаются и другие партии, напоминают опрошенные “Ъ” эксперты.

Ставка эсеров на социальную повестку работала лучше, когда их воспринимали как «вторую колонну власти», рассуждает политолог Константин Калачев. И хотя партия «растеряла былой потенциал», возвращение социальной риторики для нее «объяснимо и разумно», считает эксперт: «Но для партии, которая балансирует на грани попадания в Думу, нужна не только риторика, но и демонстрация достижений».

Если, например, для ЛДПР расширение в сторону социальной повестки становится возможностью нарастить электорат вдобавок к базовому (которому социалка не слишком интересна), то для СР это «попытка удержать то небольшое ядро, которое остается», подчеркивает политолог Дмитрий Еловский.

«За счет накопленного эффекта они могут дополнять социальную повестку отдельными решениями, но, учитывая слабую медийную инфраструктуру, в глазах граждан их инициативы, как правило, проигрывают единороссам»,— отмечает Еловский.

«Единая Россия» (ЕР) действительно эксплуатирует социальную повестку наиболее эффективно и успешно, соглашаются эксперты.

За счет интеграции с социальной политикой государства партия власти получает максимальный бонус от реализации конкретных решений, указывает господин Еловский. «Реализовать социальную повестку может только большинство, а значит, ЕР»,— добавляет Константин Калачев.

Оппозиции же остается играть «либо не дефиците социальных объектов, либо на проблеме в исполнении социальной политики», говорит Дмитрий Еловский: «В этом плане у оппозиции очень узкий коридор возможностей: она либо критикует, либо выдвигает популистские инициативы». Но оба способа, по его мнению, «работают тяжело», поскольку сейчас избиратель «не готов воспринимать новое», а скорее настроен на сохранение существующего. При этом «откусить» даже от такой урезанной социальной повестки попытаются все оппозиционные игроки, резюмирует Константин Калачев.

Григорий Лейба