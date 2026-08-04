Альфа-банк добился заморозки $142 млн по делу против структур братьев Ананьевых

29 июля апелляция Восточно-Карибского Верховного суда отменила решение о бессрочной приостановке разбирательства по иску Альфа-банка к компании Kipford Ventures Limited (контролируется бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми). Суд определил, что остановка разбирательства из-за санкционного статуса банка нарушает его право на доступ к правосудию, и выдал временный запрет на распоряжение активами Kipford на сумму $142 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В октябре 2017 года Альфа-банк выдал заем на $140 млн компании ООО «Краснобродский Южный» (КБЮ) для финансирования покупки этого угольного актива бизнесменом Дмитрием Усановым у братьев Ананьевых. В 2019 году ООО КБЮ обанкротилось.

Банк счел, что стал жертвой мошенничества: его ввели в заблуждение относительно качества угольного месторождения, финансового состояния КБЮ и наличия у господина Усанова собственных средств для сделки. По версии банка, подконтрольная братьям Ананьевым Kipford (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) получила около $48,34 млн кредитных средств через цепочку переводов.

Первая попытка заморозить активы в декабре 2020 года провалилась. В январе 2022 года Альфа-банк подал новый иск, потребовав привлечь Kipford к ответственности. Однако в феврале 2024 года первая инстанция вновь отказала в обеспечительных мерах и бессрочно приостановила производство, сославшись на санкционный статус банка и отсутствие достаточных доводов.

Апелляционный суд признал такой подход ошибочным и отменил решение. Судьи указали, что положение 58(5) британских правил об антироссийских санкциях не запрещает вынесение судебных решений в пользу подсанкционных лиц, а оплата присужденных судебных издержек может быть разрешена по лицензии. Кроме того, на стадии обеспечительных мер от истца не требуется доказывать вероятность успеха свыше 50%. В итоге апелляция отменила предыдущие постановления, назначила ускоренное рассмотрение дела и немедленно заморозила активы Kipford на сумму $142 млн до вынесения окончательного решения.

Варвара Кеня