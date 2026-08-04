Британский брокер требует с миллиардера Сторонского комиссию за поиск для него яхты

Лондонская брокерская компания Cecil Wright & Partners подала иск на €17,5 млн к основателю онлайн-банка Revolut Николаю Сторонскому. Истец обвиняет миллиардера в том, что тот не уплатил брокеру комиссию при покупке суперъяхты стоимостью около €350 млн. Об этом сообщает The Times.

Как утверждается в иске, Cecil Wright & Partners подыскала судно для господина Сторонского. Речь идет о 102-метровой яхте Nixie, построенной германской верфью Lurssen в 2025 году. Судно, оборудованное инфинити-бассейном и тренажерным залом с криокамерой, принадлежало канадскому бизнесмену, бывшему хоккеисту Патрику Довиги.

Однако Николай Сторонский заключил сделку напрямую с продавцом, чтобы, как утверждает истец, не платить брокеру комиссию. В Cecil Wright & Partners утверждают, что, хотя в финальном договоре компания не указана как посредник, она все равно имеет право на пятипроцентную комиссию, поскольку была «эффективной причиной» этой сделки. Как сообщает The Times, представители ответчика назвали иск «необоснованным» и пообещали оспорить его в суде.

Алена Миклашевская