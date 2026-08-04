Путин подписал закон о бесплатном ЭКО для жен и вдов участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий женам и вдовам ветеранов и участников СВО делать процедуру ЭКО за счет государства. Использовать биоматериал для суррогатного материнства будет нельзя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сейчас процедура доступна семейным парам, где хотя бы у одного из супругов есть бесплодие, и одиноким женщинам с аналогичным диагнозом. После вступления закона в силу эти правила изменятся для семей ветеранов боевых действий, состоящих в браке.

Мужчина сможет сдать сперму в любом медучреждении и будет оплачивать ее хранение. Ему нужно будет заверить у нотариуса два согласия: на использование биологического материала в постмортальном периоде и на то, чтобы быть записанным отцом ребенка. Услуга будет доступна в течение пяти лет с момента смерти супруга. Доказывать наличие бесплодия в этом случае не нужно.