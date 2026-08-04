Путин снял Павла Шевцова с должности замглавы Россотрудничества

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Павел Шевцов, освобожденный от должности заместителя главы Россотрудничества, еще 3 июня 2026 года отмечал, что в странах Европы русский язык до сих пор имеет значительный вес: например, в Германии 5 миллионов человек говорят на нем. При этом господин Шевцов заявлял, что после начала СВО интерес к языку возрождается, а у Россотрудничества есть две основные задачи по его продвижению: переподготовка преподавателей и удовлетворение спроса на изучение языка онлайн.

За последний год президент России Владимир Путин освободил от должностей нескольких высокопоставленных чиновников. 19 мая 2026 года Владимир Путин сменил посла России в Марокко, назначив Игоря Беляева вместо Владимира Байбакова. 13 марта 2026 года был освобожден от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Павел Коновальчик, который перешел на новую работу с повышением. Кроме того, 23 января 2026 года президент Путин сменил главу управления по работе с обращениями граждан, назначив Алексея Михеева вместо Михаила Михайловского.