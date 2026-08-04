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Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 13

Силы ПВО сбили на подлете к Москве еще два беспилотника ВСУ. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram. Всего с начала суток на подлете к столице сбили 13 дронов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По данным Росавиации, в аэропортах Домодедово и Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства для обеспечения безопасности полетов. Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию.

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