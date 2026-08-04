Чем известен Григорий Заславский

Минкультуры с 5 августа снимает с должности ректора ГИТИСа Григория Заславского. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Заславский

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Григорий Заславский

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Заславский Григорий Анатольевич родился 10 августа 1967 года в Москве. В 1984–1986 годах учился в Первом Московском медицинском институте им. И. М. Сеченова, после второго курса был призван в армию. После службы поступил на театроведческий факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС), который окончил в 1993 году.

С 1989 года публиковался в газете «Московский комсомолец». В качестве театрального критика и обозревателя сотрудничал с изданиями «Московский наблюдатель», «Музыкальная жизнь», «Русский журнал», «Октябрь», «Новый мир», радиостанцией «Маяк».

В 1990 году стал одним из основателей московского музыкального театра «Геликон-опера», был его первым директором. В 1993–2001 и 2002–2016 годах был обозревателем, заместителем заведующего и заведующим отделом культуры «Независимой газеты».

В 2001–2007 годах руководил отделом культуры, был заместителем руководителя дирекции информации на радиостанции «Маяк-24». С 2007 года — культурный обозреватель радиостанции «Вести-FM». Во второй половине 2010-х годов сотрудничал с межгосударственной телерадиокомпанией «Мир», был ведущим телепередач «Культпросвет», «Культ//Туризм», «Культ личности».

С 2016 года возглавлял Российский институт театрального искусства — ГИТИС. Преподавал в ГИТИСе на кафедре истории театра России. Художественный руководитель курса на театроведческом факультете, профессор.

Автор книг «Москва театральная. Путеводитель» (2009), «Демисезонная книжка. Спектакли московских театров, увиденные и описанные Григорием Заславским» (2011). Член Союза театральных деятелей РФ. С 2020 года — член Общественной палаты (ОП) РФ. В последний раз утверждался членом ОП РФ указом президента РФ от 11 апреля 2026 года.

Заслуженный деятель искусств РФ. Отмечен почетной грамотой президента РФ.

Кандидат филологических наук, тема диссертации — «Трагедия Я. Б. Княжнина “Росслав”: национальный миф о герое-воине и проблемы историзма».