Руководитель аэропорта Геленджик рассказал «Ъ» о работе в условиях частых атак
Аэропорт Геленджик стал первым на юге России, который возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. Однако восстановление пассажиропотока в этом году замедлилось из-за массовых «Ковров»: только в июне в аэропорту ограничения вводились более 50 раз. О том, какая доля выручки и трафика теряется из-за регулярных закрытий, чем отличается ситуация на юге и в центре России, и об изменениях с обеспечением топлива “Ъ” рассказал исполнительный директор аэропорта Геленджик Сергей Дяйкин.
По статистике, с начала года из-за введения ограничений воздушного пространства аэропорт недосчитался 156 рейсов. Это 13% от общего числа. В июне воздушное пространство в аэропорту Геленджик закрывали 57 раз, не смогли вылететь из аэропорта 4,8 тыс. человек. Ограничения снижают доходность и темпы роста, но аэропорт адаптирует операционную модель к сложным условиям.
Подробности — в интервью Сергея Дяйкина «Ъ» «Если у нас закрытие, то оно жесткое».
В апреле 2026 года ограничения на прием и отправку самолетов были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Ульяновска, Самары и Чебоксар, а также продолжали действовать в аэропорту Пензы. Ранее, в ноябре 2025 года, Росавиация сообщала о снятии ограничений на прием и отправку самолетов в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Пензы. Тогда угроза атаки БПЛА объявлялась в Татарстане, Пермской, Ульяновской, Ивановской, Ярославской областях и других регионах.
В январе 2026 года в аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные из-за атак беспилотников. В ночь с 7 на 8 января 2026 года над Краснодарским краем, где находится аэропорт Геленджика, было уничтожено 11 беспилотников, после чего утром 8 января были сняты ограничения в воздушных гаванях Краснодара и Геленджика.
В 2025 году Росавиация 28 раз вводила ограничения в северокавказских аэропортах Владикавказа (Беслан), Магаса и Грозного (Северный), в основном ночью, по причинам безопасности. Эти ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов и часто связаны с атаками БПЛА. Например, 12 декабря 2025 года в тех же аэропортах ограничения длились 4 часа и задержали 15 рейсов.