Руководитель аэропорта Геленджик рассказал «Ъ» о работе в условиях частых атак

Аэропорт Геленджик стал первым на юге России, который возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. Однако восстановление пассажиропотока в этом году замедлилось из-за массовых «Ковров»: только в июне в аэропорту ограничения вводились более 50 раз. О том, какая доля выручки и трафика теряется из-за регулярных закрытий, чем отличается ситуация на юге и в центре России, и об изменениях с обеспечением топлива “Ъ” рассказал исполнительный директор аэропорта Геленджик Сергей Дяйкин.

По статистике, с начала года из-за введения ограничений воздушного пространства аэропорт недосчитался 156 рейсов. Это 13% от общего числа. В июне воздушное пространство в аэропорту Геленджик закрывали 57 раз, не смогли вылететь из аэропорта 4,8 тыс. человек. Ограничения снижают доходность и темпы роста, но аэропорт адаптирует операционную модель к сложным условиям.

Подробности — в интервью Сергея Дяйкина «Ъ» «Если у нас закрытие, то оно жесткое».