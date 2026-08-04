Российские бигтех-компании обновили стандарты защиты данных

Ассоциация больших данных (АБД; включает «Авито», «Сбер», «Ростелеком», «Яндекс», HH, VK и другие компании) разработала новый отраслевой стандарт защиты данных, рассказали “Ъ” в АБД.

«Совершенствование технологий и появление новых инструментов, включая искусственный интеллект, развитие киберугроз требуют регулярного пересмотра подходов к защите информации»,— говорят в ассоциации.

Теперь участники АБД будут оценивать безопасность процессов работы с данными при использовании ИИ, соблюдать регламенты безопасности данных при работе с ИИ и обучать сотрудников правилам пользования ИИ-агентами. Также компании раз в три года будут проводить оценку зрелости выстроенных процессов защиты информации, что нужно для гармонизации со сроками, которые установлены нормативными актами.

«Искусственный интеллект, новые цифровые сервисы и меняющийся ландшафт киберугроз формируют новые требования к защите данных. Задача АБД — обеспечить отрасль практическими инструментами, которые помогают бизнесу своевременно адаптироваться к этим изменениям. Регулярное обновление отраслевого стандарта позволяет сохранять его актуальность и учитывать лучшие практики рынка»,— приводит пресс-служба слова директора по стратегическим проектам АБД Ирины Левовой.

Алексей Жабин