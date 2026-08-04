Российские бигтех-компании обновили стандарты защиты данных
Ассоциация больших данных (АБД; включает «Авито», «Сбер», «Ростелеком», «Яндекс», HH, VK и другие компании) разработала новый отраслевой стандарт защиты данных, рассказали “Ъ” в АБД.
«Совершенствование технологий и появление новых инструментов, включая искусственный интеллект, развитие киберугроз требуют регулярного пересмотра подходов к защите информации»,— говорят в ассоциации.
Теперь участники АБД будут оценивать безопасность процессов работы с данными при использовании ИИ, соблюдать регламенты безопасности данных при работе с ИИ и обучать сотрудников правилам пользования ИИ-агентами. Также компании раз в три года будут проводить оценку зрелости выстроенных процессов защиты информации, что нужно для гармонизации со сроками, которые установлены нормативными актами.
«Искусственный интеллект, новые цифровые сервисы и меняющийся ландшафт киберугроз формируют новые требования к защите данных. Задача АБД — обеспечить отрасль практическими инструментами, которые помогают бизнесу своевременно адаптироваться к этим изменениям. Регулярное обновление отраслевого стандарта позволяет сохранять его актуальность и учитывать лучшие практики рынка»,— приводит пресс-служба слова директора по стратегическим проектам АБД Ирины Левовой.
В феврале 2026 года Ассоциация больших данных (АБД) обращалась в Минцифры с предложением снять барьеры для обмена информацией и распространить модель открытых API на различные отрасли экономики, поскольку существующие ограничения замедляют развитие искусственного интеллекта (ИИ) в России. Ранее, в ноябре 2024 года, правительство РФ утвердило паспорт федерального проекта «Цифровое госуправление», который предусматривает проверку моделей ИИ, обученных на государственных данных, на предмет угроз национальной безопасности и обороны.
В 2025 году глава Роскомнадзора Андрей Липов называл действующий институт согласий на обработку данных «крайне устаревшим» и предлагал отказаться от него в пользу отраслевых стандартов. Минцифры, в свою очередь, предлагает создать платформу для управления согласиями на обработку персональных данных, что обяжет всех операторов передавать туда сведения, однако Центробанк и Минэкономразвития выступили против такого подхода, указывая на высокие расходы и правовую неопределенность для бизнеса.