Фонды Безоса и Ди Каприо запустят проект по спасению вымирающих видов животных

Фонды, учрежденные миллиардером Джеффом Безосом и актером Леонардо Ди Каприо, запустят совместный проект Phoenix Species Project. Главная его задача — спасение 100 видов животных, находящихся под угрозой исчезновения. На эти цели авторы инициативы выделят $200 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

О совместном проекте объявили фонд Джеффа Безоса Bezos Earth Fund и фонд Леонардо Ди Каприо Re:wild. Инициаторы Phoenix Species Project называют его крупнейшим в истории проектом, посвященным исключительно спасению тех видов животных, которые находятся на грани полного исчезновения. В числе этих животных разные виды лемуров, саламандр, панголинов, диких свиней, ехидн и т. п. Идея запуска проекта появилась еще в 2021 году во время встреч гендиректора Re:wild, известного американского ученого, биолога Уэса Секреста с Джеффом Безосом и его женой, возглавляющими Bezos Earth Fund. В работе проекта примут участие более 100 партнеров в разных странах.

Алена Миклашевская