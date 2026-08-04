Фильм «Лабиринт чудовищ» выйдет в российский прокат 6 августа

6 августа в российском кинопрокате выйдет польский фильм «Лабиринт чудовищ» (Cisza nocna) режиссера Бартоша Ковальски. «Лабиринт чудовищ» — такой фильм престарелых, но сохранивших отличную профессиональную форму актеров.

Роль Люциана стала последней для 79-летнего Мацея Даменцкого. Здзиславу Вардейну и Влодзимежу Прессу на момент съемок — 83 года, Анне Нехребецкой — 76. Анне Коженецкой и вовсе 85, но и роль у нее простенькая: привидение Крыся в ночной рубашечке, постоит, постоит и растает.

Болотная гамма, в которой снят «Лабиринт», усугубляет депрессию, в которую психологическая, даже психопатологическая, драма старости, предательства и ожидания смерти погружает. То есть это фильм обыденных ужасов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Старости-мордасти».