Россельхознадзор с 5 августа ограничит транзит через Россию мяса птицы из ЕС

Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы, произведенных в Европейском союзе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято, чтобы не допустить распространения эпизоотий и защитить потребителей, отмечается в пресс-релизе. Кроме того, Россельхознадзор выявил незаконную перевозку субпродуктов птицы немецкого происхождения через Польшу, утверждается в сообщении. Груз пересек границу Таможенного союза и по поддельным ветеринарным документам попал в Узбекистан через Россию. После результатов анализов и ответа немецкой ветслужбы установлено, что отправитель продукции, как и ее происхождение, неизвестны.

До 6 августа Россельхознадзор допускает транзит по России продукции, которую сертифицировали и отгрузили до завтрашнего дня. Временные ограничения будут действовать, пока не состоятся переговоры с Еврокомиссией по выявленным нарушениям, указала пресс-служба ведомства.