Израиль выступил против плана США по разоружению «Хамаса»
Израиль раскритиковал план США по разоружению «Хамаса» и других радикальных группировок в секторе Газа. В ходе переговоров с Советом мира — международным органом по урегулированию конфликта в анклаве — власти еврейского государства заявили, что их не устраивают пункты мирной инициативы, касающиеся вывода частей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также механизма конфискации оружия.
Как заявили источники The Times of Israel, ожидалось, что после заключения сделки о разоружении палестинских боевиков, которая была представлена президентом Дональдом Трампом в ночь на 31 июля, Израиль сразу отступит к «желтой линии» — границе между зонами ответственности ЦАХАЛа и «Хамаса» в Газе. Однако теперь Совет мира не требует этого от ЦАХАЛа.
Подробности — в материале «Гонка разоружений».
США инициировали создание «Совета мира», предполагалось, что он будет контролировать мирное урегулирование в секторе Газа. Однако к январю 2026 года президент Дональд Трамп расширил его полномочия, и организация получила задачу урегулировать конфликты по всему миру. Это вызвало критику со стороны союзников США и арабских стран, которые считали, что такая инициатива отвлекает от проблем на Ближнем Востоке и подрывает работу ООН.
План разоружения «Хамаса» был представлен Дональдом Трампом 31 июля 2026 года. Он предусматривал, что «Хамас» и связанные с ним группировки сдадут оружие и демонтируют тоннели, а Израиль выведет свои войска из сектора Газа, и их заменят миротворцы из Международных сил стабилизации. Изначально «Хамас» подтвердил согласие на условия сделки, но позднее заявил, что не будет сдавать оружие, а лишь хранить его под контролем Национального комитета по управлению Газой. В ответ на это израильские власти выразили опасения относительно безопасности и отказались выводить войска из Газы, пока «Хамас» полностью не разоружится.
Разногласия между Израилем и США по поводу плана разоружения «Хамаса» широко освещаются в мировых СМИ. Многие комментаторы считают, что соглашение дает «Хамасу» возможность для перевооружения, а арабские комментаторы недовольны «Советом мира», считая его произраильской структурой. Израиль также выступает против включения Турции и Катара в число международных посредников, поскольку эти страны долгое время поддерживали «Хамас».