Израиль выступил против плана США по разоружению «Хамаса»

Составлено ИИ-Ассистентъ

США инициировали создание «Совета мира», предполагалось, что он будет контролировать мирное урегулирование в секторе Газа. Однако к январю 2026 года президент Дональд Трамп расширил его полномочия, и организация получила задачу урегулировать конфликты по всему миру. Это вызвало критику со стороны союзников США и арабских стран, которые считали, что такая инициатива отвлекает от проблем на Ближнем Востоке и подрывает работу ООН.

План разоружения «Хамаса» был представлен Дональдом Трампом 31 июля 2026 года. Он предусматривал, что «Хамас» и связанные с ним группировки сдадут оружие и демонтируют тоннели, а Израиль выведет свои войска из сектора Газа, и их заменят миротворцы из Международных сил стабилизации. Изначально «Хамас» подтвердил согласие на условия сделки, но позднее заявил, что не будет сдавать оружие, а лишь хранить его под контролем Национального комитета по управлению Газой. В ответ на это израильские власти выразили опасения относительно безопасности и отказались выводить войска из Газы, пока «Хамас» полностью не разоружится.

Разногласия между Израилем и США по поводу плана разоружения «Хамаса» широко освещаются в мировых СМИ. Многие комментаторы считают, что соглашение дает «Хамасу» возможность для перевооружения, а арабские комментаторы недовольны «Советом мира», считая его произраильской структурой. Израиль также выступает против включения Турции и Катара в число международных посредников, поскольку эти страны долгое время поддерживали «Хамас».