Гонка разоружений

Израиль раскритиковал план США по разоружению «Хамаса» и других радикальных группировок в секторе Газа. В ходе переговоров с Советом мира — международным органом по урегулированию конфликта в анклаве — власти еврейского государства заявили, что их не устраивают пункты мирной инициативы, касающиеся вывода частей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также механизма конфискации оружия. В выходные ВВС ЦАХАЛа показали, что также не намерены останавливать военную активность в Газе, совершив точечные удары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израиль сумел добиться того, чтобы отвод его войск за «желтую линию» — границу между зонами ответственности ЦАХАЛа и «Хамаса» в Газе — произошел лишь после завершения разоружения палестинских группировок, а не одномоментно с этим

Фото: Sam Mednick / AP Израиль сумел добиться того, чтобы отвод его войск за «желтую линию» — границу между зонами ответственности ЦАХАЛа и «Хамаса» в Газе — произошел лишь после завершения разоружения палестинских группировок, а не одномоментно с этим

Фото: Sam Mednick / AP

Верховный представитель Совета мира Николай Младенов совершил поездку в Израиль 3 августа, чтобы обсудить с премьер-министром Биньямином Нетаньяху реализацию соглашения о разоружении «Хамаса» и родственных ему группировок. Однако встреча, как сообщили источники издания «Исраэль а-Йом», прошла в напряженной обстановке.

Биньямин Нетаньяху наотрез отказался эвакуировать дислоцированные в Газе части ЦАХАЛа до тех пор, пока «Хамас» полностью не сдаст свое вооружение.

Кроме того, израильский премьер потребовал, чтобы конфискованное у боевиков оружие было вывезено за пределы Газы, а не размещено на территории анклава под присмотром миротворцев из Международных сил стабилизации или местной администрации.

Отдельно, как рассказали источники издания The Times of Israel, израильское руководство выступило против того, чтобы Совет мира позволил Турции и Катару войти в число международных посредников, которые будут контролировать процесс демилитаризации палестинских боевиков. Обе страны долгое время служили безопасной гаванью для политических функционеров «Хамаса», а Турция, как полагали израильские спецслужбы, даже выступала перевалочным пунктом для диверсионных ячеек палестинской радикальной группировки.

«Это начало сложного этапа, и я никогда не делал вид, что это не так,— заявил господин Младенов в соцсети X по итогам контактов в Иерусалиме.— Большая часть того, что мы сейчас делаем, не представляет собой ничего драматичного. Это медленная, кропотливая и техническая работа».

Тем не менее трудно не заметить, что его визит в Израиль проходил в непростой атмосфере.

В преддверии поездки верховного представителя Совета мира Израиль интенсифицировал удары по Газе.

Так, в выходные бомбардировки ВВС ЦАХАЛа привели к гибели почти 30 человек. Как проинформировала пресс-служба израильской армии, удары были нацелены на высокопоставленных командиров «Хамаса», которые несут ответственность за резню 7 октября 2023 года. «В последнее время террористы пытались осуществить теракты против бойцов ЦАХАЛа и израильских граждан и были ликвидированы в целях устранения угрозы»,— заявили военные.

Эскалация вызвала резкую критику со стороны господина Младенова. «В результате двухдневных ударов по всему сектору Газа погибли мирные жители и были уничтожены медикаменты, от которых зависит жизнь населения»,— подчеркнул глава Совета мира в соцсети X, посетовав на то, что обострение произошло после того, как международным посредникам в лице США, Египта, Турции и Катара впервые удалось договориться с «Хамасом» о плане разоружения.

Как пояснили телеканалу CNN два источника, знакомых с ситуацией, критика господина Младенова отражает общий гнев США и международных посредников, которые настаивают на том, чтобы израильтяне остановили удары по Газе.

По итогам встреч в Иерусалиме верховный представитель Совета мира был вынужден смягчить свою позицию, по крайней мере по проблеме вывода израильских войск.

Как заявили источники The Times of Israel, ожидалось, что после заключения сделки о разоружении палестинских боевиков, которая была представлена президентом Дональдом Трампом в ночь на 31 июля, Израиль сразу отступит к «желтой линии» — границе в Газе между зонами ответственности ЦАХАЛа и «Хамаса», за которую израильтяне успели в последние месяцы существенно зайти. Однако теперь Совет мира не требует этого от ЦАХАЛа.

По итогам переговоров с господином Нетаньяху Николай Младенов сообщил в соцсети X: «Израиль и Совет мира разделяют общее понимание конечных целей. Цель ясна и не вызывает сомнений: полное разоружение сектора и переход от правления с применением оружия к гражданскому управлению. Достижение этой цели будет процессом».

Он подчеркнул, что «вопреки неточным сообщениям» отвод израильских войск за «желтую линию» произойдет только после завершения разоружения «Хамаса» и родственных ему исламистских группировок. «Это относится как к легкому, так и к тяжелому вооружению, а также к тоннелям»,— добавил господин Младенов.

Как отмечает The Times of Israel, эта позиция противоречит тому, что господин Младенов заявил на прошлой неделе, когда сказал, что вывод частей ЦАХАЛа «должен идти в ногу» с процессом разоружения палестинских радикалов.

Нил Кербелов