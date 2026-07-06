Госдолг Нижегородской области за полгода сократился на 3%

Госдолг Нижегородской области на 1 июля 2026 года превысил 209,9 млрд руб. и сократился с января на 3%. Информация о состоянии задолженности опубликована в документах областного министерства финансов.

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Основную часть госдолга — 118,5 млрд руб. — составляют федеральные бюджетные кредиты. За шесть месяцев объем этой статьи задолженности сократился на 11,4 млрд руб. или на 9,6%. На кредиты банков в структуре госдолга приходится 64,5 млрд руб., объем коммерческих займов с начала года увеличился на 16% или на 8,9 млрд руб.

Объем долга по государственным ценным бумагам сократился на 4 млрд руб. (15,6%) — до 25,5 млрд руб., обязательства по госгарантиям увеличились на 0,9% и превысили 1,4 млрд руб.

По прогнозам минфина госдолг Нижегородской области к 1 июля 2027 года увеличится до 230,5 млрд руб.

Владимир Зубарев