Фонд кино поддержит аниме по «Чайке» Чехова от «Союзмультфильма»

Фонд кино поддержит производство мультфильма по пьесе Антона Чехова «Чайка» в стиле аниме. Над проектом работает «Союзмультфильм». Об этом сообщила пресс-служба фонда. Организация согласовала еще 17 национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также шесть авторских анимационных фильмов, которые получат поддержку фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из аниме «Чайка»

Фото: Союзмультфильм Кадр из аниме «Чайка»

Фото: Союзмультфильм

В этот список попали сиквел сказки «Летучий корабль» Ильи Учителя, музыкальное фэнтези «Королевство кривых зеркал» Клима Шипенко, фильм о подростке «Комната, я и мои "бесит"», сказочный сериал «Хрум». Среди авторских проектов поддержку фонда получили мультфильм «Перламутровая сказка» про художника Михаила Врубеля и композитора Николая Римского-Корсакова, мультфильм «Спасатели» Валентина Ольшванга о людях, спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны, фильм о композиторе Сергее Слонимском «Слонимский. Интерлюдия».

Анимационный фильм по «Чайке» «Союзмультфильм» анонсировал в сентябре прошлого года. Как отмечала генеральный продюсер Юлия Осетинская, будущий проект сохранит «целостность и смыслы» оригинального произведения и представит их в «релевантном современной молодой аудитории» формате. На питчинге картину представлял режиссер Виктор Кравченко.