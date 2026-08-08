Крупнейшие кибератаки с политическим подтекстом

В 2010 году спецслужбы США и Израиля осуществили компьютерную диверсию в отношении предприятия по обогащению урана в иранском Натанзе. Высокотехнологичный компьютерный червь Stuxnet вывел из строя около 1 тыс. центрифуг IR-1: он разгонял их до опасных скоростей, одновременно транслируя операторам ложные данные о штатной работе. Вредоносное программное обеспечение было создано в рамках совместной секретной американо-израильской программы «Олимпийские игры». Ее целью было сорвать или, по крайней мере, замедлить ядерную программу Ирана.

В 2012 году более 35 тыс. компьютеров внутренней сети крупнейшей в мире нефтедобывающей компании саудовской Saudi Aramco были заражены вирусом Shamoon. IT-инфраструктуре компании был нанесен значительный ущерб. Ответственность за атаку взяла на себя группа хакеров под названием Cutting Sword of Justice, за которой предположительно стоял Иран, мотивировавшая свою акцию «репрессивными действиями» Саудовской Аравии на Ближнем Востоке.

В 2016 году хакеры из группировок Fancy Bear и Cozy Bear осуществили взлом компьютерной сети Национального комитета Демократической партии США, используя вирус X-Agent. В результате несколько тысяч писем руководства Демпартии, в том числе с конфиденциальной информацией, были опубликованы на ресурсе WikiLeaks. Кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон, проигравшая впоследствии кандидату от республиканцев Дональду Трампу, обвинила в атаке Россию, но Москва все обвинения отрицала. История стала одним из главных сюжетов предвыборной гонки.

В мае 2017 года программа-вымогатель WannaCry заблокировала доступ больше чем к 230 тыс. компьютеров в 150 странах мира, требуя выплаты $300–600 в криптовалюте биткойн за снятие блокировки. Среди пострадавших оказались не только частные пользователи, но и крупные организации — больницы, службы экстренной помощи, заводы. Ущерб оценивался примерно в $1 млрд. Согласно расследованию британского Национального центра по кибербезопасности, вирус запустила северокорейская группа хакеров Lazarus, известная взломом серверов Sony Pictures из-за релиза фильма «Интервью», в котором по сюжету пытались убить лидера КНДР Ким Чен Ына.

В марте 2026 года в США были атакованы серверы компании Stryker, являющейся одним из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. СМИ назвали инцидент «самой масштабной кибератакой против США в военное время». Ответственность за атаку взяла на себя проиранская (и пропалестинская) группировка Handala, сообщившая в соцсетях, что ее действия были местью США за ракетный удар 28 февраля по начальной школе на юге Ирана, в результате которого погибли более 170 человек, преимущественно детей. Хакеры утверждают, что в ходе взлома им удалось стереть более 12 тыс. терабайт информации с серверов Stryker. При среднем размере документа в 1 МБ это около 12,6 млрд документов.