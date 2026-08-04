Суд в Башкирии рассмотрит дело об убийстве 21-летней давности

Мелеузовский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве, совершенном из корыстных побуждений и сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Преступление было совершено 21 год назад, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

В 2005 году пропала 32-летняя жительница Кумертау, а два года спустя в заброшенном гараже обнаружили ее скелет.

Следователи и криминалисты СКР вновь проанализировали материалы дела, провели дополнительные следственные действия и установили очевидца произошедшего, который дал показания на знакомого погибшей, отметили в СКР.

По версии следствия, в 2005 году обвиняемый обещал знакомой помочь с покупкой квартиры и получил от нее 50 тыс. руб. После того, как жилье не было куплено, между ними произошел конфликт, и потерпевшая потребовала вернуть деньги. Чтобы не отдавать долг обвиняемый вывез знакомую на окраину города и задушил ее электрическим проводом. Тело погибшей он сбросил в погреб близлежащего заброшенного гаража, забрал у убитой 60 тыс. руб., которые она брала в кредит, и скрылся.

Как сообщал «Ъ-Уфа», обвиняемый оказывал давление на свидетеля.

Уголовное дело направлено в суд.

Майя Иванова