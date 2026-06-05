Жителя Кумертау арестовали за убийство 20-летней давности

Кумертауский межрайонный суд арестовал 47-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном убийстве из корыстных побуждений, сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии, в апреле 2005 года обвиняемый, находясь в Кумертау, чтобы не возвращать знакомой 110 тыс. руб. избил ее, а затем задушил электрическим проводом. Труп он спрятал в погреб заброшенного гаража.

Скелет жертвы обнаружили в 2007 году.

Обвиняемый долгое время скрывал свою причастность к преступлению, а также оказал давление на свидетеля, который более 20 лет не сообщал в полицию об убийстве, отметили в пресс-службе.

Майя Иванова