Дочерняя структура «Мегафона» планирует взыскать 1,8 млрд руб. с «М.Видео»

Дочерняя компания «Мегафона» ООО «Рево Чардж Рус» подала судебный иск против структуры ритейлера «М.Видео» — ООО «МВМ», следует из базы арбитражных дел. Сумма требований составляет 1,8 млрд руб., передает «Интерфакс».

Подробности в материалах дела отсутствуют. Однако представители «Рево Чардж Рус» пояснили агентству, что планируют взыскать деньги за поставленный, но не оплаченный товар. В «М.Видео» отрицают долг и выясняют обстоятельства иска. Заявление зарегистрировано 14 июля, предварительное заседание по делу назначено на 14 октября.

Юридическое лицо мультибрендового дистрибьютора электроники Revo Charge (ООО «Рево Чардж Рус») было зарегистрировано в 2016 году. Компания входит в периметр группы USM, среди основных активов которой указаны мобильный оператор «Мегафон», компании «Металлоинвест» и «Удоканская медь».